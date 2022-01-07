Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов высказался за то, чтобы убрать мемориальное кладбище с главной площади страны и тело Ленина из Мавзолея, передает РИА Новости.

Инициатива ожидаемо вызвала яростную реакцию со стороны левых сил. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал идею «глупостью», «провокацией» и «бредом».

По-своему иронично, что противостоящие стороны взаимно обвиняют друг друга в кощунстве.

Для сторонников сохранения статус-кво стремление убрать советские захоронения с Красной площади является «надругательством над национальной памятью и войной с собственным прошлым».

Но у оппонентов доводы не менее весомые. Об этом сказал и Борис Чернышов, отметивший, что Красная площадь является одним из главных развлекательных мест страны, «где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов».

В общем, не очень удачное соседство. Более того, если говорить максимально прямо, то посещение Мавзолея превратилось в популярный туристический аттракцион — что выглядит оскорбительно по отношению к упокоенному там человеку. Как бы ни относиться к фигуре Владимира Ульянова.

Собственно, по этим аргументам вполне очевидно, что позиции сторонников и противников перемещения захоронений на Красной площади не противоположны, а, скорее, параллельны. Другое дело, что защитникам существующего мемориала удобно не замечать этого — и интерпретировать позицию оппонентов исключительно в формате «войны с советским прошлым, сноса памятников и осквернения могил».

Правда же заключается в том, что чем дальше от нас уходит СССР, тем меньше сильных и ярко окрашенных чувств к нему испытывают люди. Это нормальный и неизбежный процесс даже для тех, кто сам жил в те времена, — прошлое окутывается мягко эмоциональной дымкой личных воспоминаний, отмечает агентство.

Что уж говорить про более молодые поколения, для которых что 1957-й, что 1857-й одинаково относятся к крайне отдаленным временам, представления о которых они получают через вторые-третьи руки.

Российское общество, не испытывая к своему советскому прошлому сильных чувств, в целом воспринимает его светло, тепло и позитивно. Это показали и опросы общественного мнения, которые проводились совсем недавно — к 30-летию смерти СССР, сообщает РИА Новости.

Однако вот в этом обществе, испытывающем добрые чувства к погибшему государству, большая его часть поддерживает перенос захоронений от Кремля. Правда, тут цифры несколько разнятся. Последний раз крупные социологические службы страны интересовались позицией россиян по этой теме в 2017 году.

У «Левада-центра» тогда мнения разделились пополам: по 41% сторонников и противников выноса тела Ленина из Мавзолея (и 18% не определились с позицией). У ВЦИОМа результаты оказались иными: приблизительно по трети респондентов выступили за и против перезахоронения, а еще одна треть опрошенных поддержала идею переноса тела, «но не сейчас, а когда уйдет поколение, для которого Ленин по-прежнему дорог».

Близкие к вциомовским результаты получил осенью 2020 года портал Superjob: 40% выступили за перезахоронение вождя мирового пролетариата и еще 17% за то, чтобы сделать это попозже.

В общем, около двух третей российского общества поддерживают перенос кремлевских захоронений. Так не пора ли уже решить этот вопрос окончательно? В конце концов, Ульянов олицетворяет собой незаконный захват власти, попрание всех прав человека, террор, и является таким же врагом российского народа, как и всех других народов бывшей империи. И то, что его тело по-прежнему покоится в сердце России, да еще и под охраной почетного караула, отнюдь не улучшает имидж властей этой страны как в глазах собственного народа, так и окружающих РФ государств.

Своим мнением по этому поводу согласился поделиться с # Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономического развития имени Гайдара (Москва):

— Я категорически против существования в России памятников лицам, осуществлявшим геноцид русского народа. В Германии нет памятников Гитлеру, хотя можно было бы в духе коммунистов порассуждать, что «надо уважать свою историю» и т.п., зато есть памятники тем, кто сопротивлялся (например, полковнику Штауффенбергу, исполнителю покушения на Гитлера). Популярность коммунистов в России невелика — когда мы говорим об их результатах на выборах, то стоит помнить, что радикальная оппозиция к выборам не допущена, и Навальный на последних выборах призывал голосовать за одну из парламентских партий против ЕР, потому что, мол, те точно пройдут барьер (на самом деле, прошла еще правоцентристская партия «Новые люди»).

Но при Путине захоронения чучела не произойдет, так как Путин сам активно эксплуатирует советскую пропаганду (на государственном телевидении вы не найдете, например, ведущих ток-шоу, которые отрицательно отзывались бы о СССР) и среди его электората совков и коммунистов не меньше, чем среди электората Зюганова. Путин уже высказывался против захоронения Ленина. А полемика между зюгановцами и жириновцами по этому поводу возникает не первый раз, и активно освещается СМИ с целью отвлечения внимания от реальных экономических проблем.