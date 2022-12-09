В результате пожара в торговом центре «Мега Химки» на Ленинградском шоссе в Подмосковье погиб человек. В экстренных службах называют в качестве причин пожара поджог, а также сварочные работы в пристройке к гипермаркету.

Как передает ТАСС, об этом сообщил начальник управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

По данным газеты «Известия», погибший работал в ТЦ охранником.

Пожар начался в гипермаркете OBI около шести утра. Вслед за возгоранием в здании гипермаркета начались взрывы. По некоторым данным, в OBI взрывались банки с краской и аэрозоли.

По данным МЧС, огонь локализован на площади 7 тыс. кв. м. Гипермаркет полностью выгорел, от него остался только каркас. Роспотребнадзор взял пробы воздуха в районе горящего торгового центра.