Бывший футболист сборной Германии Филипп Лам упрекнул президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в еврофобии из-за заявлений главы организации, сделанных в преддверии старта чемпионата мира в Катаре.

«Чемпионат мира начался с еврофобского тона. Президент ФИФА Джанни Инфантино обвинил представителей Европы в высокомерии, двойных стандартах и эгоцентризме. Он упустил только один момент: центр футбола сейчас находится в Европе со всех точек зрения. Только тут можно провести карьеру на топ-уровне.

Сборные Бразилии, Аргентины и Уругвая почти полностью состоят из тех, кто выступает в Премьер-лиге, Бундеслиге, Ла Лиге, Лиге 1 и Серии А. У команд, чьи игроки представляют другие лиги, почти нет шансов даже на полуфинал чемпионата мира, не говоря уже о победе. Судя по первому впечатлению, Европа даст Инфантино свой ответ на поле», — написал Лам в своей колонке для The Guardian.

Инфантино обвинил в двойных стандартах европейские и западные компании за критику Катара из-за обращения с рабочими-мигрантами при строительстве объектов чемпионата мира, а также призвал европейцев прекратить рассуждения об отсутствии моральных принципов в азиатской стране.

«Думаю, что мы, европейцы, должны извиниться перед миром за то, что мы сделали с ним за последние три тысячи лет, прежде чем начнем говорить о морали», — отметил глава ФИФА. (gazeta.ru)