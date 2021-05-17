Президент Турции назвал обстановку в Палестине ужасающей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник назвал складывающуюся в Палестине ситуацию ужасающей. В состоявшейся в понедельник беседе по телефону с Папой Римским Франциском он обсудил тему ударов Израиля по Палестине.

«Турция предпринимает активные дипломатические усилия по ситуации в Палестине на всех международных платформах, в том числе в ООН, однако Совет Безопасности ООН не проявляет должного ответственного подхода к данному вопросу, — цитирует Эрдогана агентство Anadolu. — В Палестине сложилась ужасающая обстановка».

По словам Эрдогана, весь мир призван объединить усилия для противодействия «государству-оккупанту» Израилю, которое «игнорирует даже неприкосновенность святынь».(ТАСС)