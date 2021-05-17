Президент Турции назвал обстановку в Палестине ужасающей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник назвал складывающуюся в Палестине ситуацию ужасающей. В состоявшейся в понедельник беседе по телефону с Папой Римским Франциском он обсудил тему ударов Израиля по Палестине.

«Турция предпринимает активные дипломатические усилия по ситуации в Палестине на всех международных платформах, в том числе в ООН, однако Совет Безопасности ООН не проявляет должного ответственного подхода к данному вопросу, — цитирует Эрдогана агентство Anadolu. — В Палестине сложилась ужасающая обстановка».

По словам Эрдогана, весь мир призван объединить усилия для противодействия «государству-оккупанту» Израилю, которое «игнорирует даже неприкосновенность святынь».(ТАСС)

| 2021-05-17T15:15:42+04:00 17 мая 2021, 16:00|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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