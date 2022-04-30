Президент Сербии Александр Вучич пообещал принимать решения без оглядки на страны Запада и Россию. Таким образом, как сообщает РИА Новости, глава государства раскрыл свое отношение к санкциям против Москвы. Заявления прозвучали на военном аэродроме под Белградом, где проходит смотр вооружений «Щит 2022».

«Что касается нас и введения санкций, об этом больше и основательнее буду говорить 6 мая, все, что могу сейчас сказать — Сербия приняла выводы Совета национальной безопасности, у меня нет сил отвлекаться на ежедневные утверждения одних и других политиков. Наша политика должна быть политикой ответственности, политикой развития Сербии, которая в каждый момент будет думать об интересах Сербии», — заявил Вучич.

Он добавил, что ему близка позиция бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера , который заявил, что «не существует постоянной дружбы в международной политике, есть только постоянные интересы». Вучич дал понять, что эти интересы продиктованы потребностями Сербии.

«У нас есть свои интересы, мы должны думать о своей стране и делать все необходимое для этого. О предположениях, будет ли кто-то вводить санкции и когда, не могу говорить. Не волнуют меня ни западные, ни восточные посольства. Не волнуют меня ни американцы, ни русские, ни европейцы, ни все остальные. Буду принимать решения в соответствии с интересами Республики Сербия», — заключил глава государства.

Ранее Вучич на встрече с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким в Белграде расскрыл планы страны относительно дальнейших отношений с Россией. По его словам, Белград планирует продолжать свое движение по европейскому пути, при этом прилагая все усилия для сохранения теплых, дружественных отношений с Москвой (lenta. ru)