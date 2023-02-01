Президент Румынии Клаус Йоханнис 2-3 февраля посетит Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщают румынские СМИ, в рамках визита К.Йоханнис проведет обсуждения относительно развития двусторонних отношений, а также сотрудничества в таких сферах, как энергетика, транспорт, торговля, инвестиции, цифровизация, сельское хозяйство, образование и культура.

Кроме того, глава румынского государства примет участие в заседании Консультативного совета Южного газового коридора.

В рамках визита планируется провести переговоры по соглашению о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии в сфере зеленой энергетики и развития транспорта. Еще одним вопросом, которому будет уделено внимание, станет расширение сотрудничества по стратегическим инициативам между Румынией и Азербайджаном в Европе и Центральной Азии.

Подчеркивается, что визит К.Йоханниса в Баку является продолжением переговоров глав государств, состоявшихся в Бухаресте 17 декабря 2022 года.

Отметим, что Азербайджан является первой страной на Южном Кавказе, которая вывела двусторонние отношения с Румынией на уровень стратегического партнерства.