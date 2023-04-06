В литовской прессе в среду появились публикации, согласно которым президент страны Гитанас Науседа в конце 1980-х годов состоял в КПСС, но скрыл этот факт, когда баллотировался на пост главы государства. Администрация президента Литвы подтвердила, что Науседа вступил в КПСС в 1988 году. В ведомстве подчеркнули, что указание таких сведений в анкете не является обязательным. Сам Науседа назвал своё членство в советской компартии «ошибкой молодости».

Информацию о том, что Науседа состоял в КПСС, опубликовал в фейсбуке журналист канала Laisves TV Довидас Панцеровас. Он привёл архивные документы, включая личное дело и учётную карточку будущего президента. Баллотируясь на президентских выборах в 2019 году, Науседа не стал отвечать в анкете на вопросы, касавшиеся того, состоял ли он ранее в каких-либо партиях.

Панцеровас утверждает, что Науседа ранее говорил о своей поддержке проперестроечного литовского движения «Саюдис», выступавшего в конце 1980-х за независимость Литвы и отказ от гегемонии КПСС. В то же время, указывает журналист, по крайней мере формально Науседа был тогда «на другой стороне баррикад».

В пресс-службе президента Литвы подтвердили, что сведения о членстве Науседы в КПСС соответствуют действительности. Однако кандидат был не обязан сообщать их в предвыборной анкете. Ведомство также заявило, что Науседа не принимал активного участия в деятельности Коммунистической партии, а его членство в ней носило формальный характер.

Литовское информационное агентство BNS приводит комментарий самого президента. Он назвал вступление в КПСС ошибкой молодости. По словам Науседы, в 1998 году он делал первые шаги в профессии экономиста и думал, что статус члена партии поможет ему в научной карьере. Однако после начала в Литве движения национального возрождения и основания организации «Саюдис» он «всей душой» поддержал их, а в деятельности КПСС не участвовал.

«Саюдис» был основан в 1988 году — том же году, когда Науседа вступил в КПСС. В деятельности «Саюдиса» принимали участие и члены Компартии. (svoboda.org)