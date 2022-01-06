Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал депутатов Жогорку Кенеша (однопалатного парламента) не препятствовать отправке кыргызских военнослужащих в Казахстан в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности. Соответствующее сообщение он разместил в четверг на своей странице в Facebook.

«Мы не посылаем наших военнослужащих стрелять в митингующих братьев-казахов. Мы уверены, что наши солдаты, которые не стреляли в свой народ, не будут и стрелять по нашим братьям-казахам. Напротив, мы посылаем их помогать укреплению стабильности», — заверил Жапаров.

В четверг парламент Кыргызстана из-за отсутствия кворума не смог рассмотреть вопрос отправки военнослужащих в Казахстан. Заседание перенесено на 7 января.

По оценке президента, в настоящее время Казахстану «не хватает сил безопасности для защиты многих стратегических государственных объектов». «Они попросили нас о помощи. Мы должны помочь, потому что являемся постоянными членами ОДКБ», — уверен он.

«Мы намерены оказать помощь. Но сначала выясним, куда направят наших военнослужащих, какие учреждения они будут охранять и все остальные вопросы. Прошу вас, уважаемые депутаты, не выступать против», — подчеркнул Жапаров.

В соответствии с киргизским законодательством решение об отправке военнослужащих республики за границу принимается национальным парламентом, после чего оно должно быть подписано главой государства. (ТАСС)