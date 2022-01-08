Замсекретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов освобожден от своей должности. Соответствующее распоряжение подписал глава страны Касым-Жомарт Токаев.

«Распоряжением главы государства Абдымомунов Азамат Курманбекович освобожден от должности заместителя Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан», — говорится в сообщении администрации президента.

Абдымомунов Азамат Курманбекович родился в 1975 году в Алма-Ате. С июня 2015 года работал в должности заместителя секретаря Совета безопасности Казахстана.

Напомним, 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил главу Комитета национальной безопасности Карима Масимова. Позднее его задержали по подозрению в государственной измене.

2 января в ряде городов Мангистауской области Казахстана жители вышли на улицы с требованием снизить цены на газ, которые выросли в два раза. Впоследствии протесты распространились на другие города. Президент отправил правительство в отставку, однако 4-5 января беспорядки вспыхнули с новой силой. По всей стране было объявлено чрезвычайное положение. Глава страны обратился за помощью к ОДКБ. 6 января в страну начали прибывать миротворцы (aif. ru)