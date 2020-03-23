Президент Франции поставил премьеру Великобритании ультиматум из-за COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ограничил работу пабов, клубов и других мест массового скопления людей из-за угрозы президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил 22 марта Liberation со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

По данным издания, Париж был серьезно обеспокоен бездействием Джонсона в вопросе борьбы с коронавирусом. В итоге Макрон 20 марта поставил британскому премьеру ультиматум – либо он останавливает работу всех заведений, либо Франция закрывает границу с Британией.

При этом французский лидер якобы предупредил Джонсона, что вслед за Парижем аналогичные решения примут и другие страны Европы.

Все это могло бы сильно ударить по британской экономике.

«Нам пришлось пригрозить ему для того, чтобы он начал действовать», — рассказал источник издания. (iz.ru)