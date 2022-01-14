«Достигнутые сегодня договоренности, связанные с продовольственной безопасностью, позволят Азербайджану в еще большем объеме обеспечить свою продовольственную безопасность. В то же время сегодня была заложена основа для взаимодействия в создании совместных предприятий, переработке и экспорте сельскохозяйственной продукции».

Как передает #, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 января в Киеве, выступая с совместным заявлением для печати с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Это — новшество и, считаю, один из важнейших шагов в наших связях, предпринятых в связи с данной сферой. Мы открыты для сотрудничества и во всех остальных сферах.

Хочу еще раз сказать, что в основе нашего сотрудничества лежат дружественные связи, и надеюсь, что нынешний визит, состоявшийся в начале года, позволит завершить этот год с хорошими результатами в двусторонней плоскости, а также заложит прекрасную основу для предстоящих лет», — сказал президент Азербайджана.