Прошло 18 лет со дня кончины архитектора и созидателя современного Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи, прибыв на Аллею почетного захоронения, посетили могилу общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, информацию об этом распространила пресс-служба президента.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле Великого лидера.

Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Глава нашего государства Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева также возложили цветы к могиле спутницы жизни Великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой.

Также была почтена память выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача-ученого Тамерлана Алиева, возложены цветы к их могиле.