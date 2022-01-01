В 2022 году японское правительство будет уделять первоочередное внимание мерам по борьбе с пандемией коронавируса и поддержке экономики. Об этом в своем новогоднем обращении рассказал премьер-министр страны Фумио Кисида, передает ТАСС.

По словам премьера, благодаря высоким темпам вакцинации эпидемическая ситуация на территории Японии во второй половине прошлого года на некоторое время стабилизировалась, однако государство столкнулось с угрозой омикрон-штамма.

«Воспользовавшись преимуществом отсрочки его распространения, полученной благодаря строжайшим пограничным мерам, мы будем и дальше усиливать меры по профилактике вируса, его выявлению и лечению на ранней стадии», – подчеркнул политик.

Помимо этого, в планах японских властей продвигать процесс цифровизации и бороться с изменениями климата за счет так называемых чистых технологий, чтобы обеспечить рост экономики.

Ранее стало известно о наиерении специалистов из Токио провести доклинические испытания российских вакцин от COVID-19 «Спутник V» и «Спутник Лайт» (aif. ru)