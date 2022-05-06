Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает важным присоединение Китая к санкциям против России, об этом она заявила в интервью японской газете «Никкэй».

«Важно, чтобы он присоединился к санкциям против России», — сказала она о роли Китая в антироссийских санкциях. Также Марин отметила, что важно и применение к России еще более тяжелых санкций. «Необходимо сделать так, чтобы война стоила России как можно дороже», — сказала премьер-министр.

Интервью приурочено к визиту премьер-министра Финляндии в Японию на будущей неделе.