Общественное объединение «Правовой анализ и исследования» направило ряду международных организаций итоговый доклад по наблюдениям в ходе судебного процесса по уголовному делу граждан Армении Мкртичяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, признанных виновными в совершении преступлений против человечности и других военных преступлений в отношении азербайджанцев на оккупированных территориях Азербайджана. Суд проходил со 2 июня по 2 августа текущего года в Бакинском суде по тяжким преступлениям.
Как сообщает Report, доклад представлен следующим организациям:
Международный комитет Красного Креста (ICRC);
Международная неправительственная организация Amnesty International;
Международный альянс НПО по предупреждению преступности и уголовному правосудию (International NGO Alliance on Crime Prevention and Criminal Justice);
Коалиция неправительственных организаций в поддержку Международного уголовного суда (NGO Coalition for ICC);
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR);
Европейский комитет по предупреждению пыток (CoE Human Rights Directorate);
Международная организация Fair Trials;
Институт прав человека Международной ассоциации юристов (International Bar Association Human Rights Institute).