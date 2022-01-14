Группа руководителей СМИ, журналистских организаций и экспертов страны обратились к президенту Ильхаму Алиеву с просьбой не подписывать новый законопроект о медиа и вернуть его на доработку в парламент.

Авторы обращения выражают серьезную озабоченность содержанием указанного закона, отметив, что он был подготовлен и внесен в парламент без общественных обсуждений и учета мнений независимых СМИ и юристов.

Так, текст законопроекта был обнародован всего за день до обсуждений парламентского комитета. «После этого, мы разработали и представили предложения по улучшению этого реакционного документа, не соответствующего стандартам свободы медиа и слова. К сожалению, наши предложения остались без внимания. В итоге, Милли Меджлис принял законопроект, внеся лишь технические изменения.

«Законопроект, содержание которого не соответствует стандартам законов о медиа, с абстрактным и запутанным текстом полностью подчиняет журналистику государственному регулированию. Он передает государству все решающие регулирующие механизмы, от определения понятия того, кто может заниматься законной журналистикой, до выдачи лицензии онлайн-СМИ исполнительными органами. Процесс разработки законопроекта, его содержание не соответствующие как закону «О получении информации», так и Конституции страны и положениям о свободе медиа международных договоров, подписанных Азербайджаном», — отмечается в обращении.

«Этим обращением просим не подписывать Закон о медиа, а вернуть его в парламент на доработку», — говорится в заключение обращения, которое подписали: Ариф Алиев, (глава объединения журналистов «Новое поколение»), Осман Гюндуз ( Форум развития Интернета), Эльчин Шихлы ( редактор издания «Айна-Зеркало», глава Союза журналистов Азербайджана), Алескер Мамедли (эксперт в области права медиа), Мехман Алиев (директор информационного агентства Turan), Гулу Магеррамли, (председатель Центра журналистики и развития, медиаэксперт), Халид Агалиев, (эксперт в области прав медиа).