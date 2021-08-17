Представители азербайджанской диаспоры отправились в Шушу.

Об этом сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой. В сообщении отмечается, что Госкомитет по работе с диаспорой регулярно организует визиты представителей диаспоры, иностранных журналистов и научных деятелей в Шушу и другие освобожденные от оккупации районы.

17 августа комитет организовал визит второй группы представителей диаспоры в Шушу.

В рамках однодневного визита под лозунгом представители диаспоры посетят главную площадь культурной столицы Азербайджана Шуши «Базарбаши», Джыдыр дюзю, площадь, где находятся «расстрелянные памятники», подвергшиеся армянскому вандализму, место подписания Шушинской декларации, дом Хуршудбану Натаван, родник «Хан гызы», мечети Юхары и Ашагы Гевхар Ага и другие места.