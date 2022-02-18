В СМИ Азербайджана часто публикуются статьи, в которых предприниматели жалуются на притеснения со стороны олигархов и крышующих их чиновников. Предприниматели обращаются в суды. Но азербайджанские судьи, как правило, выступают на стороне олигархов или чиновников.

К нам в редакцию обратился предприниматель Акрам Гасанов, который также «ударился» о бетонированную стену олигархии.

По словам Гасанова, 2 сентября 2010 года он заключил договор с компанией Торговый центр «Sədərək» о передаче в его пользование объекта, размещенного в поселке Локбатан.

«Территория объекта составляла 240 кв.метров. В соответствии с этим договором я должен был выплатить компании Торговый центр «Sədərək» 240 000 манатов, что я и сделал. После этого объект был передан в мое пользование. В 2018 году во время моего нахождения в Украине, используемый мною объект был захвачен сотрудниками “Sədərək”. Руководство компании обосновывает свои действия тем, что я якобы не выплатил сумму в 240 000 манатов, предусмотренную договором от 2 сентября 2010 года. Представители компании также заявляют, что якобы заключенный между мною и компанией «Sədərək» договор утратил свою силу в 2011 году. Я обратился в Гарадагский районный суд. В 2020 году Гарадагский суд принял решение в пользу компании. Я обратился с апелляционной жалобой. Однако, Апелляционный суд сохранил в силе решение Гарадагского суда», — сообщил нам Акрам Гасанов.

Если договор, заключенный между Торговым центром «Sədərək» и Акрамом Гасановым, утратил свою силу в 2011 году, то почему компания решила вернуть свою собственность лишь в 2018 году? К сожалению, сотрудники компании отказались ответить на наши вопросы. Выслушав вопрос, они просто повесили трубку.

Мы попытались связаться с руководством «Sədərək» по другим телефонным номерам, указанным в Интернете, но, наши попытки не увенчались успехом. На звонки никто не ответил.

Cогласно информации местных СМИ, владельцем Торгового центра «Sədərək» является Юсиф Гадимбейли, которому мы готовы предоставить трибуну.

Как заявил адвокат Акрама Гасанова Агалар Гулиев: «Мы также задавали в суде вопрос о том, почему ТЦ «Sədərək» решил вернуть свою собственность лишь в 2018 году. Однако ответа мы так и не дождались».

Адвокат также прокомментировал заявление компании Торговый центр “Sədərək” о том, что Акрам Гасанов не выплатил им 240 тысяч манатов. «Однако в самом договоре зафиксировано, что Акрам Гасанов выплатил компании 240 тысяч манатов. Кстати на этом договоре имеется печать компании», — сказал нам адвокат.

Одним словом, беззаконие налицо. Мы не можем утверждать, кто крышует Юсифа Гадимбейли, хотя в обществе бытует мнение, что он был близким человеком некогда всесильного чиновника из АП. В любом случае, такой подход к делу азербайджанских судов играет роль «пугала» для всех инвесторов, которые хотят открыть бизнес в нашей стране. Кто будет вкладывать деньги в страну, где суды в одночасье могут лишить имеющего на руках документ предпринимателя собственности? Предприниматель Гасанов намерен продолжить борьбу и вернуть свой объект, за который он заплатил деньги. Он уже обратился к Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, Первой леди Азербайджанской Республики, вице-президенту Мехрибан Алиевой, Помощнику Президента Азербайджанской Республики, заведующему отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Фуаду Алескерову, Министру экономики Азербайджанской Республики г-н Микаилу Джаббарову, Министру юстиции Азербайджанской Республики Фикрету Мамедову, в Судебно-правовой совет, Генеральному прокурору Азербайджанской Республики Кямрану Алиеву, Начальнику Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики Назиму Раджабову, заместителю Председателя Верховного Суда Азербайджанской Республики Чингизу Аскерову. Удастся ему вернуть объект или нет, покажет время. Просто, обидно за державу…