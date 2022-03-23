В праздничные дни бакинцев ждет насыщенная культурная программа. Помимо многочисленных ярмарок в центре Баку, горожан ждут и другие, не менее интересные мероприятия, посетить которые смогут все желающие.

В сердце Старого города Баку, в Ичери шехер 25-28 марта на открытой площадке у галереи Art Tower состоится выставка современной живописи под названием «Праздник», сообщает #.

Посетить выставку смогут все желающие.

В экспозицию войдут работы, посвященные теме праздника Новруз, созданные художниками в ходе недавнего воркшопа. «Всполохи колоритных красок на этих полотнах дарят позитивный заряд и хорошее настроение, радуют сердце и глаз», — говорит в беседе с # директор галереи Art Tower и инициатор проекта Дадаш Мамедов.

На вернисаже будут представлены работы известных мастеров кисти — Нигяр Нариманбековой, Эльдара Бабазаде, Ройи Гасановой, Нигяр Фамильсой, Камиллы Мурадовой, Нигяр Ниязовой, Айнур Мустафаевой, Розы Мурадовой, Лейлы Оруджевой, Айтен Абдуллаевой и др. Куратор выставки — Сабина Наджафова.

Выставка организована Управлением государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и НПО Arts Council Azerbaijan.

Еще один городской праздник жителям столицы дарит Министерство культуры Азербайджана. По случаю Международного дея театра 27 марта в Баку состоится день открытых дверей — «День в театре». Акция стартует с 11:00 и продлится до 17:00.

День открытых дверей охватит Академический национальный драматический театр, Академический театр оперы и балета, Академический музыкальный театр, Академический русский драматический театр, Театр кукол и Шушинский государственный музыкально-драматический театр.

В рамках проекта все желающие смогут посетить театры на специальных автобусах и познакомиться с закулисьем. Волонтеры устроят интересную и познавательную экскурсию для театралов, а в завершение зрители будут приглашены в зал на просмотр спектакля.

Специальные автобусы будут курсировать от станции метро «28 мая с 11:00 до 18:00 и бесплатно развозить зрителей по театрам по праздничному маршруту.

В 19:00 зрители смогут бесплатно посмотреть спектакли. Так, в Русском драмтеатре будет представлен новый спектакль «И приходила женщина в черном» в постановке народного артиста Александра Шаровского.

Юных зрителей будут ждать в Театре кукол в 12.00, 14.00 и 16.00 на спектакле «Сказка от Тыг-тыг и Таг-тага», а в 18:00 — на спектакле «Маша и медведь».

В Театре оперы и балета зрителям в 19:00 покажут постановку Kənd Namusu, в Музыкальном театре — Paris Notr Dama İthaf, а в Национальном драмтеатре — «Filimena Marturano». Все показы начнутся в 19.00.

Шушинский музыкально-драматический театр подарит своим зрителям просмотр двух спектаклей: в 12.00 публике будет представлен спектакль Danişan gəlinçik, а в 19.00 — «Dəli Domrul».