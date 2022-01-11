Израиль не будет соблюдать условия какого-либо соглашения, которое будет достигнуто на переговорах по ядерной программе Ирана в Вене. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Израиля Нафтали Беннет на заседании парламентского комитета по внешним связям и обороне.

По словам Беннета, Иран является главной проблемой для Израиля. «Иран и его сторонники — это голова осьминога, который постоянно угрожает Израилю по периметру его границ», — подчеркнул он.

Глава правительства заявил, что израильские власти «переходят от концепции непрерывной обороны к концепции непрерывной атаки» против Ирана.

Беннет также выразил «крайнюю обеспокоенность» по поводу результатов ядерных переговоров в Вене.

Премьер-министр заявил, что Израиль не является стороной соглашения и не намерен соблюдать условия документа в случае его достижения. По его словам, Израиль волен действовать безгранично и его действия не могут быть ограничены никем.

Как известно, в Вене сейчас проходят переговоры по ядерной программе Ирана с участием Франции, Великобритании, Германии, России и Китая. США принимают косвенное участие в переговорах.

То есть, Израиль подчеркивает своё несогласие с попытками ведущих государств как-то договориться с руководством Ирана. И фактически заявляет о том, что готов в любой момент закрыть глаза на любые достигнутые договоренности и начать боевые действия против этой страны. Такие выводы напрашиваются из заявлений премьера Беннета. Почему Израиль не верит в возможность эффективного договора с правящим режимом Ирана? И чем это может обернуться?

На эти вопросы # ответили известные эксперты по региону.

Авигдор Эскин, израильский публицист (Иерусалим):

— Речь идет не о том, чтобы «как-то договориться». Предыдущая сделка с Ираном позволила ему разморозить громадные капиталы, которые были использованы для террористической деятельности. Согласно последнему официальному американскому исследованию, Иран занимает первое место в мире по поддержке терроризма. Он прямо финансирует Хезболлу, Хамас, Исламский джихад. На территории Ирана нашли себе убежище несколько главарей Аль-Каиды. Иран прямо заявляет о намерении полностью уничтожить Израиль. После опыта с Гитлером мы должны относиться серьезно к таким декларациям. И это не просто декларации, но прямое науськивание против Израиля самых кровавых и гнусных террористических группировок.

Предыдущая сделка с Ираном не помешала ему увеличить свой арсенал ракет и увеличить поддержку террористов-душегубцев. При таком ходе дел правительство Израиля обязано действовать в интересах безопасности собственных граждан, а не в угоду участникам сделки. Некоторые заявления лидеров Израиля носят декларативный характер. Бывает, это один из рычагов внешней дипломатии. Но Израиль также действует и весьма успешно в военной сфере. На сегодняшний день Израиль в состоянии предотвратить собственными силами иранскую программу по производству ядерного оружия. Это на случай провала дипломатических усилий.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— Заявление израильского премьер-министра прозвучало на фоне разговоров о возможном прорыве в переговорном процессе в Вене, где продолжается очередной раунд переговоров между Ираном и США при участии представителей постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии. И хотя получить достоверную информацию о ходе переговоров крайне сложно из-за режима молчания, тем не менее кое-что просачивается. Собственно, реакция израильтян об этом красноречиво говорит.

Не нужно наверно рассказывать много о том, что Израиль не верит в благие намерения Ирана и продолжает рассматривать эту страну как прямую и очевидную угрозу. С другой стороны, даже при таких воинственных заявлениях и ощутимом раздражении, это всего лишь слова. Я скорее склонен рассматривать эти заявления как напоминание американской стороне о важности учета интересов Тель-Авива при заключении ядерной сделки.

Что касается неверия в эффективность договора с правящим режимом в Иране, то у Израиля на это есть основания. Конкретная подрывная/террористическая/повстанческая деятельность иранских прокси возле границ еврейского государства и ожесточенная антиизраильская пропаганда Тегерана тому доказательства. Впрочем, Израиль в своих усилиях нанести урон Ирану не отстает. В этих условиях рассчитывать на что-либо другое, чем продолжение конфронтации, не приходится.