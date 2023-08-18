18 августа в 10:20 подразделения вооруженных сил Армении со своих позиций подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района.

Как передает Минобороны, подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры в указанном направлении.

Кроме того, с 11.55 до 12.15 незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку передислокации для укрепления своих позиций напротив позиций азербайджанской армии, расположенных в направлении Ходжавендского и Физулинского районов.

«В целях предотвращения незаконного перемещения нашими подразделениями были приняты необходимые меры», — говорится в сообщении Mинобороны.