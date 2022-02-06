6 февраля с 00:23 до 02:12 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении села Гапанлы Тертерского района.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, подразделения Азербайджанской Армии незамедлительно приняли ответные меры.

В результате инцидента потерь среди мирных жителей и личного состава наших подразделений нет.

При обстреле одна из пуль попала в гражданский объект на территории села Гапанлы.

Наши подразделения стали свидетелями того, как члены незаконного армянского вооруженного формирования открыли огонь в состоянии алкогольного опьянения.

О происшествии были немедленно проинформированы командование российского миротворческого контингента и Совместный российско-турецкий мониторинговый центр.