14 февраля с 18:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зяркенд Басаркечярского района без какой-либо на то причины периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Бармагбина Кяльбаджарского района.

Как передает Минобороны, 15 февраля примерно в 01:40 с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района подверглись обстрелу наши позиции в направлении населенного пункта Агбулаг Товузского района.

Нашей армией были приняты адекватные ответные меры.