11 ноября с 00:30 до 00:50 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Безирхана Кяльбаджарского района.
Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
Кроме того, членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, были обстреляны позиции азербайджанской армии в направлении Ходжавендского района.
Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры, заявили в оборонном ведомстве.