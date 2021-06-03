Цены на «черное золото» обозначили тенденцию к росту на фоне продолжающегося восстановления экономик во многих странах Европы, а также в США и в Китае, крупнейших мировых потребителях нефти. Также росту цен способствовали представления о том, что ожидаемое увеличение числа путешествий в летний период отразится на спросе.

На лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена барреля нефти марки Brent, повысившись на 0,40 доллара, составила 70,65 доллара на нью-йоркской бирже NYMEX («New York Merchantile Exchange»). На этом фоне растет стоимость азербайджанской нефти. Цена барреля нефти марки «Азери Лайт», подорожав на 0,90 доллара, составив накануне 70,57 доллара. По данным аналитиков рынка, нефтяные индексы подстегнули итоги заседания ОПЕК+. Сообщается, что картель по итогам прошедшего во вторник заседания решил пока ничего не менять в своих планах по наращиванию добычи, посчитав, что увеличение темпов вакцинации, несмотря на сохраняющиеся в некоторых регионах локдауны, дает надежду на быстрое восстановление спроса, а перспективы иранской нефти пока неясны.

В то же время, аналитики Julius Baer полагают, что «нефтяной рынок находится в заключительной фазе своего цикла, и цены достигнут пика к середине года, поскольку поставки ограничены искусственно, а не структурно». По подсчетам местных специалистов, несмотря на текущий ценовой рост – стоимость нефти значительно увеличилась с предыдущего года, а ОПЕК + решила увеличить добычу с этого года, доходы от АЧГ в Государственный нефтяной фонд Азербайджана снижаются.

Так, с января по июнь с месторождения АЧГ в суверенный фонд поступило 1 млрд 850,2 млн долларов, тогда как за эти же месяцы минувшего года поступления были на уровне 2 млрд 106 млн долларов. За 5 месяцев текущего года выручка от АЧГ в ГНФАР сократилась на 255,8 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Причиной этого называется рост затрат, связанных с добычей и транспортировкой нефти, а также уменьшение добычи. По данным BP, добыча на АЧГ в первом квартале этого года в среднем составляла 484 тыс. баррелей в день, в общей сложности около 44 млн баррелей (6 млн тонн), по сравнению с 524 тыс. баррелей в первом квартале прошлого года (в общей сложности около 48 млн баррелей, или свыше 6,4 млн тонн)», — считает ученый-экономист Губад Идабоглу.

И, тем не менее, специалисты ожидают роста валютных поступлений от экспорта подорожавшей нефти в этом году.

«Цены на нефть превысили психологический уровень в 70 долларов, — сказал по этому поводу депутат Милли Меджлиса, эксперт Вугар Байрамов. – Подорожание вызвано более низкими, чем ожидалось, темпами роста добычи в странах ОПЕК+ и увеличением мирового спроса. Ожидается, что цены продолжат расти по мере продолжения вакцинации от коронавируса. Подорожание нефти гарантирует рост валютных поступлений стран-экспортеров энергоресурсов, Азербайджан в их числе. Учитывая, что на энергоносители приходится 85% всего экспорта страны, позитивные ценовые тренды на рынке «черного золота» увеличат валютные поступления. Растущие доходы от экспорта энергоносителей не могут не радовать, поскольку за этим последует рост финансирования ненефтяного сектора и инфраструктурных проектов».

В свою очередь доктор экономических наук, профессор Салех Мамедов также уверен, что дорожающая цена нефти гарантирует прирост валютных поступлений, профицит платежного баланса страны, увеличение ВВП и, как следствие, стабилизацию курса национальной валюты:

«Ведь если вспомнить, падение нефти, война и пандемия коронавируса отмелись отрицательным сальдо в минувшем году, — заметил он в комментариях #. – Однако текущий год восполнит эти потери и вернет сальдо платежного баланса в русло привычных положительных трендов». Ученый ожидает, что в условиях смягчения карантинных ограничений и растущей цены нефти сальдо платежного баланса Азербайджана вернется к уровню позапрошлого года. В довесок этому вырастут инвестиции, в том числе сопряженные с восстановлением отвоеванной части страны, а это простимулирует стабилизацию и рост экономики.