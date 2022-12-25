Пожилой француз, убивший в пятницу трех человек возле курдского культурного центра в Париже, не преследовал целью убить именно курдов и первоначально планировал совершить преступление в пригороде Сен-Дени. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Парижа, выдержки из которого приводит в воскресенье радио France info.

«Он рано утром отправился в Сен-Дени с оружием и патронами, чтобы убивать иностранцев», — заявили в прокуратуре по итогам допроса 69-летнего француза, устроившего стрельбу. Уже на месте он передумал, поскольку решил, что на улице «слишком мало людей», а на нем якобы неподходящая одежда, «мешающая быстро перезаряжать оружие». Его слова подтверждаются найденным у него билетом на общественный транспорт из Сен-Дени, пробитым в 06:50, и кадрами уличного видеонаблюдения.

Вернувшись домой, он позже направился на улицу Энгиен в 10-м округе Парижа. Задержанный рассказал, что ни с кем из убитых возле культурного центра он знаком не был, и добавил, что не определил для себя точное количество жертв, он лишь хотел истратить боезапас и совершить самоубийство в конце. В итоге на улице он расстрелял двух женщин и мужчину, после чего зашел в соседнюю парикмахерскую, где ранил еще трех человек, прежде чем его задержали.

По данным прокуратуры, пять из шести человек, в которых стрелял француз, были с турецким гражданством, у шестого было французское гражданство. Также власти уточнили, что угрозы для жизни троих раненых больше нет. Двое из них остаются в больнице.

Со слов стрелявшего он испытывает ненависть ко всем иностранцам, что подтвердили и его родственники. (ТАСС)

