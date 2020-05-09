Пожар в больнице для пациентов с коронавирусом в Москве

Причиной пожара в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщили источники в экстренных службах ТАСС.

«Очаг возгорания находился в аппарате ИВЛ, причиной тому стала неисправность. Устанавливается, какая именно», — сообщил собеседник агентства.

Пожар в лечебном здании Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого, в которой прходят лечение пациенты с коронавирусом, произошел вечером в субботу, 9 мая. Возгорание произошло в палате на первом этаже шестиэтажного здания. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В результате происшествия погиб один пациент, он находился в отделении реанимации, еще трое пострадали. На данный момент пожар ликвидирован.

| 2020-05-09T23:41:47+00:00 10 мая 2020, 03:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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