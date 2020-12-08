Позерство мелкого лавочника

В Армении практически ежедневно взрываются информационные бомбы. В основном они связаны с перипетиями недавно завершившейся Отечественной войной, в результате которой из-под армянской оккупации были освобождены Шуша, Лачин, Джабраил, Физули, Зангилан, Губадлы, Агдам, Гадрут, свыше 240 сел. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, на фоне разгрома армянской армии, вынужден был подписать трехстороннее соглашение о перемирии, которое, по сути, является актом о капитуляции. Естественно, его за это готовы растерзать. Причем, в буквальном смысле слова. Но, сегодня речь не о Пашиняне.

Известный в РА телеграм-канал @bagramyan26, который сыграл весомую роль в период «бархатной революции» в этой стране, по итогам которой власть перешла от Сержа Саргсяна к Николу Пашиняну, обнародовал запись разговора третьего президента Армении и президента Беларуси Александра Лукашенко о Нагорном Карабахе. И эту информацию в РА сейчас обсуждают почти также активно, как итог противостояния между Пашиняном и силами, которые требуют его отставки.

Уж больно много интересного было сказано в ходе того разговора. К примеру, выясняется, что Беларусь и ОДКБ в целом стремились добиться ввода в Нагорный Карабах миротворческого контингента Организации после возврата Арменией 7 оккупированных районов Азербайджана. «Мы же не воевать туда придем, а соблюдать договоренности», пытался вдолбить Саргсяну очевидную истину президент РБ. Но бывший карабахский сепаратист, умудрившийся стать третьим президентом Армении, упирался.

Из записи следует, что Серж Саргсян решил не отдавать 7 оккупированных районов Азербайджана потому, что опасался, что после их освобождения наша страна начнет войну против Армении. Абсурднее ничего и придумать нельзя было! Но такова «логика» того, кто сам всегда привык врать, изворачиваться, не соблюдать договоренности.

И вовсе неудивительно, что никакие логические доводы, аргументы Александра Лукашенко на Саргсяна не действовали. При этом, третий президент РА, аки торгаш на рынке, задался вопросом: «Почему я должен просто так отдавать эти районы?». На это, видимо давно поняв истинную сущность Саргсяна, президент РБ говорит ему о готовности президента Азербайджана Ильхама Алиева заплатить 5 миллиардов долларов.

Тут я позволю себе заметить, что предложение это, если оно было сделано, указывало на готовность руководства нашей страны говорить с Сержем Саргсяном на понятном ему языке лишь бы избежать войны, крови. При этом, деньги эти у нашей страны были и есть. Азербайджан и тогда, и сейчас обладал активами в десятки миллиардов долларов и отдать 5 из них на бескровное возвращение 7 оккупированных РА районов нашей страны было правильным предложением.

Крайне примечателен диалог между президентами Армении и Беларуси. «Я ему даю 6 миллиардов и пусть он откажется», с присущим армянам апломбом и позерством говорит Серж Саргсян. «От чего? От семи районов? Да ты что?!», удивляется Александр Лукашенко наглости третьего президента РА. Он ведь понимал, что Армения является самой отсталой страной Южного Кавказа, утопающей в долгах и не имеющей перспектив развития без урегулирования карабахского конфликта.

Признаюсь, я предположил, что это фейковая новость или монтаж. Но, офис третьего президента Армении Сержа Саргсяна подтвердил, что слитая в сеть аудиозапись переговоров Лукашенко и Саргсяна подлинная. Разговор состоялся в октябре 2016 года на сессии Совбеза ОДКБ в Ереване. «Непонятно, как запись непубличной беседы президентов во время встречи в узком составе на состоявшейся в Ереване 14 октября 2016г. сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оказалась в интернете. Офис третьего Президента РА публикацию аудиозаписи принимает как факт и воздерживается от комментариев, учитывая то обстоятельство, что проведённые в закрытом формате заседания не подлежат комментированию, как не подлежали до сих пор», — говорится в распространенном заявлении.

Отреагировали на случившееся и СМИ Армении. Они также возмущаются тем, что под удар поставлена национальная безопасность РА, раз уж запись непубличной беседы лидеров двух стран оказывается в интернете. Они же напоминают, что такого рода провалы и проколы имели место и ранее, но уже в период премьерства Никола Пашиняна. Первая из такого рода историй произошла в сентябре 2018 года, когда в сети появился «слив» записи телефонного разговора нынешнего главного критика Пашиняна с директором СНБ Артуром Ванецяном и начальником Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном, на которой они в течение 8 минут обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна. Еще одна прослушка, но уже премьер-министра Армении Никола Пашиняна и все того же Артура Ванецяна была обнародована 5 декабря 2018 года. Так что, с обеспечением безопасности, в первую очередь информационной, даже не государства Армения, а первых лиц этого государства имеются большие проблемы.

Впрочем, армянские СМИ озабочены больше другим. Они пытаются понять природу происхождения тех самых 6 миллиардов долларов, с которыми так охотно готов был расстаться третий президент нищей страны.

Отдавая должное коррупционным «талантам» Сержа Азатовича, СМИ РА сошлись в том, что все же таких громадных средств у него лично не было. Но даже если бы их удалось каким-то волшебным способом откуда-то изыскать, то таким деньжищам можно было бы найти иное применение. «Ведь на 6 млрд. долларов можно было купить столько современного оружия и военной техники, что азеры даже не мечтали бы о нападении на Арцах! И сегодня итог войны мог бы быть совсем иным. Но Саргсян предпочел закупать старье, вместо того, чтобы пустить эти миллиарды на обновление Вооруженных сил», возмущается издание «Арменианрепорт».

Оно же пускается в размышление о том, кому выгоден весь этот слив в интернет? «Ответ тут также очевиден – российским спецслужбам. Почему? Да чтобы в свою очередь «слить» Пашиняна и, представив Саргсяна эдаким радетелем интересов армянских государств, попытаться вернуть его или его ставленника к власти в Армении», считает «Арменианрепорт». Как видим, торговал оккупированными азербайджанскими землями Серж Саргсян, вел Армению и Азербайджан к новой войне тоже он, но «виноватыми» во всем, традиционно для Армении, снова объявлены российские спецслужбы.

О том, что они никак не могли действовать в одиночку и, как минимум, имели сообщников в самых высших эшелонах армянской власти, данное армянское СМИ не обсуждает. Зачем говорить о том, что либо выставляет тебя самого в глупом свете, либо в очередной раз подчеркивает отсутствие фактической независимости у РА?! Такова логика их поведения. Что до Сержа Саргсяна, то ему уже никто не поможет. Реноме вора и лузера, умудрившегося сдать власть такому политическому проходимцу, как Никол Пашинян, он заработал навсегда.