Повышены тарифы по госуслугам инвентаризации и регистрации недвижимости

Недавним решением Ценового совета повышены тарифы на техническую инвентаризацию недвижимого имущества, а также включение в государственный реестр информации о собственности и на кадастровые услуги.

Тарифный совет (ТС) обсудил обращение Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики о проведении технической инвентаризации недвижимого имущества, включении сведений об имуществе в реестр и рассмотрении тарифов на связанные услуги, сообщает пресс-служба ведомства

Сообщается, что прежние тарифы на эти услуги были утверждены в 2009 году и по этой причине они пересмотрены. «Дополнительные средства, полученные в результате изменения цен, будут направлены на приобретение оборудования для оказания качественных, гибких и надежных услуг, а также дальнейшее улучшение социального положения работников и расширение применения информационных технологий, утверждены новые тарифы», — говорится в заявлении Ценового совета.

До этого собственники платили за техническую инвентаризацию многоэтажных (многоквартирных) жилых домов 40 гяпик за каждый квадратный метр. Теперь тариф повышен до 85 гяпик. Увеличились расходы технической инвентаризации нежилых помещений, квартир и индивидуальных домов. Плата за техническую инвентаризацию нежилого помещения площадью до 100 квадратных метров увеличена со 120 до 240 манат.

Упрощены и в то же время увеличены дифференцированные тарифы на инвентаризацию нежилых помещений с большей площадью. Так, например, тариф на инвентаризацию нежилых помещений площадью более 1 000 квадратных метров удвоен и теперь составляет 60 гяпик за квадратный метр. При площади квартиры до 50 квадратных метров плата за техническую инвентаризацию увеличена с 12 до 20 манатов. При площади квартиры более 50 квадратных метров тариф повышается с 20 до 33 гяпик за квадратный метр.

Если до этого размер тарифа для многоквартирных жилых домов составлял 40 гяпик за квадратный метр, сейчас эта сумма увеличилась до 85 гяпик. Для нежилых зданий (участки) и имущественных комплексов — 240 AZN за 100 квадратных метров площади (ранее максимум 120 AZN). Тариф на площадь от 100 до 500 квадратов — максимум 980 AZN (ранее 490 AZN), сообщил экономист Самир Алиев. По словам эксперта, по площади квартиры до 50 квадратов включительно тариф увеличен с прежних 12 до 20 манатов. Если же жилье больше этой площади, тариф составит 30 гяпик за квадрат против прошлой цены в 20 гяпик.

Подорожал упомянутый тариф для земель сельскохозяйственного назначения, дворовых и садовых участков.

Техническая инвентаризация представляет собой процедуру проведения обмеров объекта недвижимости, оформления инвентарного дела для подготовки технического паспорта, который может понадобиться для оформления перепланировки и сделок с недвижимостью: приватизации, регистрации права собственности, продажи или покупки недвижимости и земельных участков. В то же время технический паспорт нужен для сделок с недвижимостью, для споров с налоговой, если некорректно начисляют налог, и если нужно согласовать перепланировку, говорит эксперт по недвижимости Эльнур Азадов. По его словам, рост тарифа приведет к подорожанию услуг в этой сфере.