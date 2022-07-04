Российская армия по состоянию на 4 июля потеряла на войне с Украиной около 36 200 военных, что на 230 человек больше по сравнению с прошлыми сутками.

Как передает Укринформ, об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке. Также ВСУ уничтожили российских танков 1 589 (+5) единиц, боевых бронированных машин – 3 754 (+10), артиллерийских систем – 804 (+3), РСЗО – 246 (+0), средств ПВО – 105 (+0), самолетов – 217 (+0) , вертолетов – 187 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 658 (+4), крылатых ракет — 144 (+0), кораблей /катеров — 15 (+0), автомобильной техники и автоцистерн — 2 629 (+11), специальной техники — 65 (+1). Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях. Данные уточняются. Как сообщал Укринформ, военная контрразведка Службы безопасности Украины с начала широкомасштабной агрессии Российской Федерации уничтожила тяжелую вражескую технику на 45 миллионов долларов.