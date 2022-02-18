«Я не знаю, есть ли здесь нестыковка. Я думаю, что мы все видим одни и те же вещи, и это может интерпретироваться по-разному. Но это то, как действуют русские. Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторглись в Крым. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы», — сказала Томас-Гринфилд в ответ.