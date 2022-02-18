Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пытаясь аргументировать якобы имеющиеся у России планы напасть на Украину, заявила в интервью CNN, что РФ «вторгалась в другие части Восточной Европы», не пояснив при этом, о каких регионах идет речь.
Расшифровку интервью распространило постпредство США при ООН.
Ведущий отметил, что его знакомые украинцы в США не верят, что Россия начнет масштабное вторжение на Украину, такого же мнения придерживаются его коллеги на востоке Украины. «В чем здесь нестыковка?» — спросил он.
«Я не знаю, есть ли здесь нестыковка. Я думаю, что мы все видим одни и те же вещи, и это может интерпретироваться по-разному. Но это то, как действуют русские. Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторглись в Крым. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы», — сказала Томас-Гринфилд в ответ.
При этом она отметила, что если в итоге российского «вторжения» не произойдет, то это будет значить, что американские дипломатические усилия возымели действие.