Посольство США повторно призвало соотечественников покинуть Украину и опубликовало дорожную карту с перечнем стран для отъезда.

«Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему остается непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Гражданам США в Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства», — говорится в публикации на сайте диппредставительства.

Американцам рекомендовали покидать Украину через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию. Также департамент призвал всех граждан США в Украине заполнить онлайн-форму, чтобы дипломаты могли связаться с ними.

В сообщении отмечается, что посольство США в Киеве остается открытым.