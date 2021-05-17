Посольство Азербайджана в Грузии распространило заявление по поводу массовой драки в Дманиси

Посольство Азербайджанской Республики в Грузии распространило заявление по поводу массовой драки в Дманиси, сообщают грузинские СМИ.

Отмечается, что посольство незамедлительно отреагировало на массовое нападение на принадлежащий азербайджанцам рынок Омар в Дманиси 16 мая 2021 года и столкновение вокруг него. Сотрудники посольства посетили место происшествия, ознакомились с ситуацией и связались с представителями правоохранительных органов Грузии и местными властями.

В связи с инцидентом принимаются необходимые меры в соответствии с законодательством Грузии.

В заявлении посольства подчеркивается, что инцидент должен быть оценен на чисто юридическом уровне, а виновные должны понести индивидуальное наказание в соответствии с законодательством Грузии. Во избежание негативных последствий этого неприятного события посольство продолжит регулярные контакты с соответствующими властями Грузии.

«Уважаемые соотечественники! Вы всегда являлись наглядным примером дружбы Азербайджана и Грузии. Посольство всегда готово поддержать вас в выполнении этой важной миссии и уверено в вашей мудрости. Во избежание негативных последствий этого неприятного события посольство продолжит регулярные контакты с соответствующими властями Грузии», – говорится в заявлении.