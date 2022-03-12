«Я благодарю президента Азербайджана Ильхама Алиева, правительство Азербайджана и весь азербайджанский народ за помощь Украине в такой тяжелый период». Об этом заявил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

Посол отметил, что гуманитарная помощь спасет жизни сотен мирных жителей, которые сейчас находятся под обстрелами.

«Это то, что нам нужно: лекарства, медицинское оборудование, продукты. Мы не только стратегические партнеры, но и друзья» — сказал В.Каневский.

Посол отметил, что нынешняя гуманитарная ситуация в Украине катастрофична: «Когда российская сторона обещает открытие гуманитарных коридоров, в назначенное время и в назначенном месте мы видим обстрел мирных жителей».

Затем дипломат показал журналистам фотографию разрушенного дома своей матери:

«Это дом моей матери, вернее, то что от него осталось. Она выжила, потому что находилась в убежище. В городе, где она живет, трижды объявлялся так называемый гуманитарный коридор, но каждый раз обстреливалось гражданское население.»