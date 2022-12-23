Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что посольство внимательно следит за состоянием здоровья Саакашвили. Как говорит Келли Дегнан, ответственность за оказание соответствующей медицинской помощи Саакашвили лежит на правительстве.

Кроме того, по словам Дегнан, важно, чтобы судебные разбирательства по вопросу об отсрочке приговора Саакашвили продолжались.

«Мы с вниманием и заботой следим за состоянием здоровья Саакашвили. Очень важно продолжать слушать. На карту поставлены человеческие жизни, и в настоящее время внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы Саакашвили или любой другой человек, занимающий такое положение, получал необходимую ему медицинскую и психологическую помощь. Мы говорили, и многие другие, в том числе Народный защитник, говорили, что ответственность за оказание надлежащей медицинской помощи Саакашвили лежит на правительстве. Благодаря этому слушанию стало ясно, какая помощь нужна Саакашвили. Вот почему важно, чтобы слушания продолжались. Нет времени откладывать», — заявила Келли Дегнан. (apsny.ge)