Посол США в ФРГ раскритиковал Мааса за его реакцию на выход США из ДОН

Посол США в Германии в субботу, 23 мая, подверг критике главу германского МИДа Хайко Мааса за его реакцию на выход Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН).

«Вместо того, чтобы сетовать на реакцию США, Хайко Маасу следовало бы в последние годы усилить давление на Россию с тем, чтобы она выполняла свои обязательства», ― цитирует его издание Handelsblatt.

Ранее, 21 мая, Маас выразил сожаление в связи с тем, что США намереваются выйти из Договора по открытому небу. По словам главы МИД ФРГ, договор является «важной частью европейской архитектуры контроля над вооружениями».

О выходе из ДОН объявил президент США Дональд Трамп, решение вступит в силу через шесть месяцев, начиная с 22 мая. При этом американский лидер допустил заключение нового соглашения, а госсекретарь Майк Помпео допустил возвратВашингтона к документу в случае, «если Россия вернется к полному соблюдению» его условий.

Американская сторона утверждает, что РФ отказала в доступе к наблюдательным полетам в пределах 10-километрового коридора вдоль границы с регионами Абхазии и Южной Осетии, так как они являются независимыми государствами, и тем самым нарушила условия документа(iz.ru)