Москва обеспокоена тем, что Запад продолжает поставки Киеву вооружений, они могут попасть в руки радикалов и неонацистов.

Как передает ТАСС, об этом заявил в воскресенье посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов после интервью телеканалу CBS.

«Нас беспокоит беспрецедентная накачка Украины вооружениями. Каждый день в Киеве приземляются самолеты с противотанковыми комплексами, гранатометами, стрелковым оружием. Страшно представить, что произойдет, если оно попадет в руки сумасшедших радикалов и неонацистов», — подчеркнул дипломат, его слова приводятся в Facebook посольства.

«Хотел бы внести ясность в текущую ситуацию. Россия не представляет угрозы для США, не угрожает Украине. Мы не стремимся дестабилизировать Вашингтон или Киев. Американцы и украинцы не являются нашими врагами», — также отметил Антонов.