Китай направил украинскому народу две партии гуманитарной помощи, 17 марта ожидается поставка третьей.

Об этом сообщил во время встречи с начальником Львовской военной администрации Максимом Козицким чрезвычайный и полномочный посол КНР в Украине Фань Сяньжун.

«Китай и Украина — стратегические партнеры, в этом году 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Китай — дружественное государство для украинского народа. Я как посол могу с ответственностью сказать, что Китай навсегда будет хорошей поддержкой для Украины и в экономическом, и в политическом плане. Мы всегда будем уважать ваше государство, развивать отношения на основе равенства и взаимовыгоды. Мы будем уважать тот путь, который выбирают украинцы, потому что это суверенное право каждого народа», — отметил дипломат.

Также он сообщил, что китайское посольство переехало из Киева во Львов и остается здесь.

«Китай никогда не будет нападать на Украину, мы будем помогать, в частности в экономическом направлении. Наша страна за год импортирует товары со всего мира стоимостью более 3 трлн долларов. Мы готовы помочь вам развиваться. В этой ситуации, которая сейчас у вас, будем поступать ответственно. Мы увидели, насколько велико единство украинского народа», — добавил посол. (nv.ua)