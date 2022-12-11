Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь президента: «Продолжил диалог с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом… Обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора».

Детали: Зеленский также добавил, что поблагодарил Эрдогана за то, что Турция приютила украинских детей и за сотни генераторов для украинских городов.

Кроме того, президент отметил поддержку Турцией украинской инициативы #GrainFromUkraine.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны поднимали вопросы о «зерновой сделке», войне и ситуации на севере Сирии. (Украинская правда)