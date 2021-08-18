Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена снизился до 46% после прихода к власти в Афганистане радикального движения «Талибан». Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные опроса, проведенного агентством Reuters совместно с социологической службой Ipsos.

Как отмечает агентство, такая оценка деятельности Байдена стала самой низкой за все время его пребывания на посту главы государства.

По сравнению с аналогичным опросом, проведенным Рейтером и службой Ipsos в минувшую пятницу, рейтинг поддержки президента упал на 7%: согласно предыдущим показателям, о его работе положительно отзывались 53% американцев.

В опросе принимали участие совершеннолетние граждане. Число респондентов не уточняется. Информация о статистической погрешности также не приводится.

После вывода основной части западного воинского контингента из Афганистана движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. Боевики движения 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Влиятельные местные политики Хамид Карзай, Абдулла Абдулла и Гульбеддин Хекматиар создали Координационный совет по мирному переходу власти от прежнего правительства к движению «Талибан». Западные страны эвакуируют из страны своих граждан и сотрудников посольств. (ТАСС)