Российские хакеры устроили массированные DDoS-атаки на несколько норвежских сайтов и сервисов, назвав это местью за отказ властей Норвегии пропустить груз с продуктами для российских шахтеров на Шпицбергене.

Проблемы с работой возникли у сервисов BankID и Altinn, сайта местной полиции, ресурса Агентства охраны труда Arbeidstilsynet, издания NRK и нескольких онлайн-газет. В норвежской службы безопасности NSM отметили, никаких «долгосрочных последствий» не было.

«Преступная пророссийская группировка, по-видимому, несет ответственность за кибератаки на несколько крупных норвежских компаний», — сообщили в NSM.

В службе безопасности добавили, что кибернападение «вызовет неуверенность у населения и создаст впечатление, что страна является пешкой в текущей политической ситуации в Европе».

Атака на норвежские интернет-ресурсы была анонсирована в Telegram-каналах пророссийской хакерской группы Killnet. Предположительно, она началась в ночь на среду, 29 июня, и закончилась примерно через 12 часов. О результатах группировка не сообщала.

Посольство РФ в Норвегии открестилось от причастности российских властей к произошедшему.

Ранее участники Killnet взяли на себя ответственность за нападение на литовские сайты после решения Вильнюса перекрыть транзит санкционных товаров в Калининград.