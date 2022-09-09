Президент России Владимир Путин собирает Совет безопасности после того, как российская армия начала сдавать позиции под натиском контрнаступления Украины, а 10-тысячная группировка в Харьковской области оказалась под угрозой окружения.

На совещание к Путину в пятницу были вызваны постоянные члены Совбеза — 12 высших чиновников, среди которых руководители всех силовых структур (Минобороны, МВД, ФСБ, Служба внешней разведки), главы обеих палат парламента, а также министр иностранных дел Сергей Лавров, бывший президент Дмитрий Медведев и секретарь Николай Патрушев.

Оперативное совещание с Совбезом состоится в середине дня, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Кремль не будет комментировать ход военных действий, в результате которых, по заявлениям Киева, российская армия потеряла Балаклею — город с населением около 30 тысяч человек, расположенный в 90 км от областного центра.

Успехи украинской армии на харьковско-изюмском направлении привели к потере доверия к командованию в масштабах, которых не было с мая, когда российские силы потерпели фиаско при переправе через реку Северский Донец, пишут эксперты американского Института изучения войны (ISW)

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг сообщил, что с начала осени в результате контрнаступления ВСУ освободили десятки населенных пунктов на территории более тысячи квадратных километров.

Вслед за Балаклеей украинские войска могут в течение 72 часов взять Купянск — ключевой город, потеря которого еще сильнее ослабит каналы снабжения российских сил, пишет ISW. Высокая скорость продвижения украинских войск, близость к Купянску и способность обстреливать город вызывают панику в российских тыловых районах, утверждают эксперты.

Власти Купянского района уже начали эвакуировать население на территорию ЛНР и Россию, сообщил в пятницу глава администрации Виталий Ганчев.

Украинские силы стуняли все резервы, у них колоссальные, «тысячные» потери, при этом ни одной группе не удалось зайти в Купянский район, заявил Ганчев. Он добавил, что военные предпринимают попытки выбить ВСУ из Балаклеи.

Минобороны РФ игнорирует контрнаступление в Харьковской области. Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что «ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи». По его словам, украинскими войсками «взято несколько периферийных деревень». (.moscowtimes.ru)