Интервью # с нашим соотечественником, проживающим в Германии, инженером компании «Сименс» Тургаем Ганбаровым.

— Расскажите, пожалуйста, о себе.

— Родился и вырос я в прекрасном городе Баку. Всё мое детство прошло в моём любимом Ичери шехере. Моя мама — Агаева Севда является доктором философии и пианисткой. Мой брат Огтай — скрипач, лауреат международных конкурсов. Поэтому неудивительно, что и я захотел в раннем возрасте заниматься музыкой. В пятилетнем возрасте начал получать уроки по скрипке у своего брата. А когда мне исполнилось шесть лет, меня отдали в первый класс в Республиканскую Гимназию Искусств.

Помимо музыки я очень любил математику. С легкостью запоминал огромные математические числа и решал сложные задачи. В 10 лет решил без предварительной подготовки попробовать сдать экзамен и поступить в «Türkiyə Diyanət Vəqfi Bakı Türk liseyi». Таким образом с 2002 года я продолжил своё обучение в этом лицее. Увлечение компьютерами и электротехникой было настолько велико, что я начал сам собирать компьютеры. В школьные годы меня даже пригласили работать в электротехническую мастерскую. А после окончания лицея я поступил в Азербайджанскую Нефтяную Академию на факультет электротехники.

— А как вы оказались в Германии?

— Будучи студентом я начал интересоваться зарубежными университетами, так как видел в них большие перспективы по моей специальности. Выбор стоял между вузом в США или в Германии. Я мечтал учиться в Массачусетском Университете Технологий, но так как мой брат уже жил в Германии, я решил поступать именно в этой стране.

После получения диплома бакалавра в Нефтяной академии я поступил в магистратуру университета Дуйсбург-Эссен, который находится в списке 5 лучших университетов Германии по электротехнике и информационным технологиям.

На вступительных экзаменах по немецкому языку, набрав 99 балов из 100 возможных, я вошёл в тройку с лучшими результатами из 2000 кандидатов, хотя на подготовку у меня было меньше полугода.

— Как проходила ваша адаптация к жизни в Германии?

— Знание немецкого языка в Германии играет очень большую роль. Из-за хорошего владения немецким, у меня не было особых сложностей.

— Как вы стали сотрудником компании «Сименс»?

— Сразу после переезда в Германию, я начал присматриваться к лучшим компаниям страны. Мой выбор остановился на компании «Сименс», которая является одним из локомотивов экономики Германии.

Сначала я прошёл стажировку, а в последствии меня пригласили в компанию на должность инженера. «Сименс» — это огромная компания, деятельность которой охватывает очень много сфер энергетики, технологий и промышленной автоматики.

Вот уже 10 лет как я являюсь сотрудником «Сименс», работал во многих ветвях этой компании, как организатор системы планирования светофоров в дорожном транспорте, программист по управлению качеством и продукцией паровых турбин, инженер по тестированию скоростных поездов.

На данный момент на основе сотрудничества компании «Сименс» с университетами и учебными заведениями в сфере информационных технологий, программирования, науки аналитических данных (data science), искусственного интеллекта (АI), я обучаю студентов, которые работают и в будущем желают продолжить свою карьеру в компании «Сименс».

-Вы упомянули, что мечтали получить образование в одном из лучших университетов мира Массачусетском Университете Технологий. Есть ли у вас в планах реализовать эту мечту?

— Я с детства стремился реализовать все свои цели. Сегодня являясь уже инженером, параллельно с работой получаю дистанционное образование в Массачусетском Университете Технологий. Я учусь на мастера в области науки о данных и машинного обучения (Masters in Data Science and Machine Learning). Я получаю колоссальное удовольствие от всех занятий и применяю новые знания в работе с моими студентами.

— Поддерживаете ли связи с Азербайджаном?

— Конечно, я даже недавно сыграл свадьбу в Азербайджане. Мне уже 32 года, и я всю свою жизнь посвятил образованию и работе, поэтому времени на личную жизнь особо не хватало. Но два года назад в Баку я познакомился с моей уже ныне прекрасной супругой Нигяр, которая также, как и я посвятила себя образованию и работе. Она прошла обучение в шести странах: Азербайджане, США, Великобритании, Турции, Франции и Германии в области международных отношений, управления проектами и коммуникациями. В этом году она заканчивает Королевский колледж Лондонского университета и получит диплом магистра по стратегическим коммуникациям.

С первого же дня знакомства мы прекрасно понимали друг друга, были на одной волне и решили не тянуть со свадьбой. Так как Нигяр родом из Лянкярана, мы сыграли свадьбу в этом живописном городе.