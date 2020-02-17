Посла Турции вызвали в МИД Индии из-за заявлений Эрдогана

«Индия выступила с решительным демаршем в адрес Турции в связи с замечаниями президента (Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана по индийской союзной территории Джамму и Кашмир во время его визита в Исламабад. Эти замечания не отражают ни понимания истории, ни сути дипломатии. Они искажают события прошлого, чтобы продвинуть взгляд на настоящее. Индия выступила с решительным демаршем против турецкого правительства. Этот недавний эпизод является лишь еще одним примером вмешательства Турции во внутренние дела других стран», — сказал Кумар.