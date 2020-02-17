Посла Турции вызвали в МИД Индии из-за заявлений Эрдогана

Министерство иностранных дел Индии вызвало посла Турции в связи с заявлениями президента Тайипа Эрдогана во время его недавнего визита в Исламабад, сообщил официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Равиш Кумар.
«Индия выступила с решительным демаршем в адрес Турции в связи с замечаниями президента (Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана по индийской союзной территории Джамму и Кашмир во время его визита в Исламабад. Эти замечания не отражают ни понимания истории, ни сути дипломатии. Они искажают события прошлого, чтобы продвинуть взгляд на настоящее. Индия выступила с решительным демаршем против турецкого правительства. Этот недавний эпизод является лишь еще одним примером вмешательства Турции во внутренние дела других стран», — сказал Кумар.
Он отметил, что Дели отвергает «неоднократные попытки Турции оправдать трансграничный терроризм, столь откровенно практикуемый Пакистаном».
| 2020-02-17T14:19:38+00:00 17 февраля 2020, 16:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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