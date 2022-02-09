Посол Беларуси в Ереване Александр Конюк был приглашен в МИД Армении после высказываний Александра Лукашенко о республике. Об этом в среду на правительственном часе в парламенте заявил глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян.

«Посол Беларуси действительно был вызван, приглашен в МИД, где ему были переданы наши убеждения в том, что высказывания друг о друге должны основываться на взаимном уважении, учитывать интересы друг друга, учитывать суверенитет друг друга и правовое поле, на котором основано сотрудничество между нашими странами», — отметил он.

По словам главы МИД Армении, Ереван готов в случае соответствующих обращений максимально поддержать Минск на международной арене.