Экс-глава Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко ответил российскому лидеру Владимиру Путину на слова о предоставлении ему убежища «по гуманитарным соображениям», заверив, что в Украине «разберутся сами».

Как передает РИА Новости, Порошенко назвал свое уголовное преследование желанием нынешнего лидера страны Владимира Зеленского «сделать подарок Путину». Об этом он написал в своем Telegram-канале. Порошенко призвал украинского президента направить свои усилия на защиту страны.

«А Владимиру Владимировичу наконец-то осознать, что мы разберемся сами здесь, в Украине. И извечная российская практика «заботиться» об украинской политике и политиках уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины», — написал Порошенко.

Владимир Путин на пресс-конференции в Москве после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что предлагал Порошенко политическое убежище и готов сделать это и сейчас — «не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениями».

Петр Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы.