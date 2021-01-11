«Попытки Армении реанимировать МГ ОБСЕ исходят из того, что…» — Зульфугаров об итогах Московской встречи

Главный итог сегодняшней встречи – это вопрос о том, в каком формате дальше будет развиваться ситуация, таким мнением поделился с # экс глава МИД, политолог Тофиг Зульфугаров, комментируя встречу лидеров России, Азербайджана и Армении в Москве.

«Нужно сказать откровенно, прежде всего Пашинян и в целом армянская сторона, а также проармянские силы в России видят продолжение процесса урегулирования этого конфликта в рамках МГ ОБСЕ. Все задачи, вытекающие из мадридских принципов выполнены, и только один принцип остался невыполненным, как считают армяне – это статус Нагорного Карабаха. Поэтому основная их цель связана именно с этим пунктом. Очевидно, что звонок Макрона Путину перед этой встречей, и все остальное кружится именно вокруг этого вопроса», — считает эксперт.

По словам Зульфугарова, в отличие от армянской стороны, Азербайджан смотрит на ситуацию по-другому и рассматривает Армению в контексте тех вопросов, которые от нее зависят и связаны с ней.

«Это предварительная делимитация границы между Арменией и Азербайджаном, это восстановление коммуникаций, в частности Мегринского коридора. Причем очевидно, что данный коридор входит в систему интересов и России, потому что, судя по всему, именно восстановление этого коридора подразумевает региональное экономическое развитие. Обратим внимание на подписанное заявление, практически все 4 пункта связаны именно с этим вопросом, что говорит о том, что Россия не меньше Азербайджана заинтересована в этом вопросе», — подчеркнул аналитик.

Эксперт, говоря об итогах встречи, также добавил, что Пашинян не получил своих военнопленных, которых у нас считают диверсантами.

«По подписанному заявлению от 10 ноября, армянская сторона не выполнила свои обязательства и не вывела свои войска. Поэтому, любые военнослужащие Армении на территории Азербайджана подпадают под классификацию террористов, а не военнопленных. По этому вопросу переговоры будут продолжаться и там будет обмен что-то на что-то» — считает аналитик.

Зульфугаров также добавил, что эксперты и все население Азербайджана, должны понять позицию нашей страны в этом конфликте полностью.

«Азербайджан применяет стратегию, которая заключается в следующем: западное воздействие на эту ситуацию нейтрализуется развивающимся российско-турецким сотрудничеством по данному вопросу. В рамках российско-турецкого тандема, Турция, в свою очередь, выступает как некое звено, которое нейтрализует негативные действия России. Эта сложная конструкция, которую выстроил Ильхам Алиев, обеспечивает Азербайджану высокий степень эффективности в постконфликтной ситуации», — добавил он.

Поэтому, когда в нашей экспертной среде раздается критика в отношении механизма российско-турецкой модели, то они должны понимать, что такая позиция, прежде всего, отвечает интересам Минской группы и поддерживающих эту группы стран, сказал аналитик.

«Вот такая у нас хрупкая, но сбалансированная конфигурация, и она, на мой взгляд, показала свою эффективность в ходе этой встречи».

Что же касается заявлений Пашиняна о статусе Карабаха, по словам аналитика, и Россия, и Турция заявили о том, что карабахский вопрос решен, и Нагорный Карабах — составная часть Азербайджана.

«В данном случае все попытки Армении реанимировать МГ ОБСЕ исходят из того, что третий пункт мадридских принципов, как они считают, не выполнен, а Азербайджан считает, что он выполнен. Вообще нужно сказать, что МГ является примером самого неудачного посредничества в истории. Поэтому в этом контексте российско-турецкий тандем нейтрализует Запад, в данном случае Францию – страну сопредседателя МГ ОБСЕ.

Москва и Анкара балансируют друг друга в этом вопросе — вот такая вот схема.

Что же касается вопроса статуса, он для нас актуален еще тем, насколько мы сможем поддерживать российско-турецкий формат для решения возникающих в дальнейшем проблем. В противном случае, Россия станет все громче вспоминать о том, что она является сопредседателем МГ ОБСЕ, где Турции нет. Вот в чем главная интрига данного этапа конфликта», — резюмировал он.