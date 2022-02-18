После совместных с Россией учений «Союзная решимость — 2022» в Беларуси не останется ни одного российского военнослужащего. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

По его словам, Беларусь и Россия вполне обоснованно проводят совместные учения, ведь на Западе свою активность проявляют подразделения НАТО, в том числе в соседних с Беларусью странах.

«Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники России не останется после этих учений», — сказал он и отметил, что соответствующие заявления уже сделали и оборонные ведомства обеих стран.

Глава белорусского МИДа также заметил, что Минск и Москва, проводя совместные учения, не нарушили ни одного международного соглашения или документа.

Напомним, с 10 по 20 февраля в Беларуси проходит активная фаза совместных белорусско-российских учений «Союзная решимость — 2022». На Западе считают, что маневры являются подготовкой нападения РФ на Украину. Ранее глава Беларуси Александр Лукашенко допускал возможность того, что в республике останется российская техника, которая прибыла на учения. 15 февраля Минобороны России сообщило о начале вывода своих военных, закончивших участие в учении.

Можно ли верить сегодняшним словам министра Макея, что в стране не останется ни одного российского военного? Дело в том, что у ряда политологов сложилось мнение, что де-факто состоялся аншлюс Беларуси, и страна уже в основном находится под контролем Москвы.

Во-первых, так ли это на самом деле? А если так, то в интересах ли Кремля оставлять эту страну без своего военного присутствия? Какие тут есть варианты?

Своим мнением по этому поводу делится с # Змицер Мицкевич, журналист Белсат TV (Варшава):

— На самом деле тут вообще сложно разгадать, что происходит в понимании самого Лукашенко и его подчиненных по отношению к этой ситуации. Поскольку вот Макей, например, говорит, что никаких российских войск после учений не останется, а после него сам Лукашенко практически сразу заявляет, что мы вот сейчас с Путиным решим, останутся какие-то войска в стране или нет. Поэтому начинает складываться ощущение, что Лукашенко сам еще до конца не знает, как эта ситуация будет развиваться, и куда это всё его заведет. Однако выхода другого у него нет, и каких-то опций особо не просматривается.

А с другой стороны, следует понимать, что российское военное присутствие и так на белорусской территории уже есть. Во-первых, в виде двух российских военных объектов, которые и до этого уже долгое время присутствовали – под Ганцевичами (РЛС «Волга») и Вилейкой (43-й узел связи ВМФ России). А, во-вторых, в форме так называемого учебно-боевого центра, компоненты которого действуют в Барановичах – российские самолеты на аэродроме, и под Гродно – российская система ПВО ЗРК С-400. Вот, собственно, российское военное присутствие, которое уже давно есть на территории Беларуси в такой форме. При этом следует особо подчеркнуть, что мы не знаем, на каком основании всё это находится в нашей стране. Никто никаких договоров по поводу размещения этих центров не видел.

И да, на самом деле сейчас в большей степени всё зависит от Кремля. Но я думаю, что Москва еще будет смотреть на так называемый референдум по так называемой Конституции — что там получится в итоге, что там Лукашенко продвинет, и вообще, как разовьется ситуация в ближайшее время. Потому что тут очевидно желание Лукашенко в очередной раз пробросить своего друга Владимира Владимировича. Но, как мы видим, Россия уже заявила, что денег Лукашенко не дадут в таком объеме, какой он просит. То есть, ему что-то нужно будет придумать, и мне не кажется, что вариантов у него на самом деле много. Поэтому возможно придется поторговать в очередной раз безопасностью, попробовать продать продление российского военного присутствия за какие-либо финансовые плюшки.