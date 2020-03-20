Пользователи AliExpress, готовясь к удаленной работе, покупают пивоварни и перфораторы

Пользователи «AliExpress Россия» (входят онлайн-площадки AliExpress, Tmall, Pandao) в перспективе самоизоляции и перехода на удаленную работу из-за распространения в России коронавируса стали приобретать домашние пивоварни, столики для ноутбуков, игрушки и перфораторы, продажи которых выросли на площадке на 35%. Об этом говорится в исследовании «AliExpress Россия», сравнившей продажи в марте с продажами в феврале на площадке Tmall (интернет‑магазин от AliExpress для российских покупателей).

«Пользователи «AliExpress Россия» стали покупать на локальном маркетплейсе больше товаров для хобби, саморазвития, комфортной работы из дома и создания домашнего уюта. <…> Самым необычными хитами продаж стали товары для пивоварения и виноделия», — говорится в исследовании.

Во время подготовки к периоду работы из дома активно растут онлайн-продажи домашней одежды (+60%), игрушек (+80% в отдельных категориях). В категории «Товары для дома» удвоилось количество заказов, а общий рост продаж в сравнении с началом февраля составил 70%. В продажах лидируют не только товары для подготовки к летнему сезону, например, умные напольные весы, но и товары для уборки (швабры и ведра).

«Для комфортной работы в режиме «home office» покупатели площадки выбирают столики для ноутбуков, удобные геймерские кресла и напольные подушки. Домашний уют нельзя представить без комфортной одежды: лидером продаж стали хлопковые футболки и домашние тапочки, продажи которых выросли на 60% и 40% соответственно», — говорится в исследовании платформы.(ТАСС)