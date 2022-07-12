Польский министр обороны Мариуш Блащак посетил Киев, где с ним встретился президент Украины Владимир Зеленский.

Видеозапись с фрагментами встречи была опубликована в Telegram-канале Зеленского.

Министерство обороны Польши поддерживает крепость украинской армии. Это подтверждение того, что сегодня в непростое время Украина и Польша вместе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с вице-премьер-министром, министром национальной обороны Республики Польша Мариушем Блащаком.

Зеленский поблагодарил Польшу и ее оборонное ведомство за поддержку Украины в борьбе с Россией.

«Министерство обороны Польши поддерживает украинскую армию, крепость Вооруженных сил Украины. Это подтверждение того, что мы вместе в нынешней сложной ситуации — в этой трагедии, которая сейчас происходит в Украине из-за российской агрессии», — сказал он.

Президент выразил убеждение, что в будущем, уже в мирное время, отношения между Украиной и Польшей будут развиваться и страны будут еще больше сближаться. Также он уверен в усилении оборонного сотрудничества двух государств.

Отдельно Зеленский от имени украинского народа и от себя лично поблагодарил Польшу за поддержку граждан Украины, которые нашли на территории соседней страны убежище от полномасштабной российской войны.

В свою очередь Мариуш Блащак поблагодарил Владимира Зеленского и весь украинский народ за стойкость в противостоянии агрессору.

«Спасибо, господин президент, за вашу позицию, потому что свобода и независимость Украины — это свобода и независимость Польши. Спасибо, что бережете нас», — сказал вице-премьер-министр.

Ранее украинский президент внес в Верховную раду законопроект, который предоставляет полякам особый статус в стране, дающий им равные права с украинцами.